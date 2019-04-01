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الإثنين، 01 أبريل 2019 02:24 م
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الحبس عام لعاطل لحيازته سلاح نارى بدون تراخيص فى المنوفية

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:00 م
الحبس عام لعاطل لحيازته سلاح نارى بدون تراخيص فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "محمود .م.ع" عام، وذلك لحيازته سلاح نارى بدون تراخيص بدائرة مركز قويسنا .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا ، من ضبط أحمد .ر. ع 3 سنوات عاطل وبحوزتة سلاح نارى بدون تراخيص ،تم تحرير محضرا بالواقعة ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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