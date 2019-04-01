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الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثى إلى مواقع عسكرية فى الجوف

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:51 م
الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثى إلى مواقع عسكرية فى الجوف قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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أحبطت قوات الجيش اليمنى محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثى إلى مواقع عسكرية فى محافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ عن مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية قوله، إن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثى حاولت، فجر أمس، التسلل إلى مواقع للجيش فى (الحلو) و(الغرفة) بمديرية المصلوب بالجوف، إلا أن قوات الجيش أفشلوا المحاولة وأوقعوا عددا من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى بالفرار.

 

 


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