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"التمثيل التجارى" يساهم فى إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة مليون دولار للشركات

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:39 ص
"التمثيل التجارى" يساهم فى إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة مليون دولار للشركات أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب – إسلام سعيد
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أعلن أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى أن المكتب التجارى فى ساوباولو ساهم فى نجاح عدد من الشركات المصرية المصدرة فى إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة مليون دولار خلال مشاركتها فى معرضى Vitoria Stone Fair للرخام والجرانيت وAnufood للمنتجات الغذائية المنعقدان خلال شهرى فبراير ومارس من العام الجارى بالبرازيل، وذلك من خلال ترتيب لقاءات ثنائية للشركات المصرية المشاركة بالمعرضين مع نظرائها من البرازيل.

 

 وأوضح أن إبرام هذه التعاقدات يأتى فى إطار جهود المكتب التجارى المصرى فى ساوباولو حيث قام بالترويج للمشاركة المصرية بهذه المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى البرازيل وإتاحة العديد من الفرص التصديرية والدراسات التسويقية للشركات المصرية المشاركة بتلك الفعاليات التجارية.

 

وقال رئيس جهاز التمثيل التجارى إن هذين المعرضين يتزامنان مع تنظيم المكتب التجارى المصرى بالبرازيل لمعرض دائم للمنتجات المصرية لمدة 6 أشهر بمدينة كامبيناس البرازيلية وذلك خلال الفترة من 21 يناير وحتى 21 يوليو 2019، حيث يضم المعرض معروضات لمنتجات 50 شركة مصرية ويتيح زيارات لرجال الاعمال والمستوردين والموزعين بغرض التعاقد على صفقات تصديرية مصرية للأسواق البرازيلية.

 

وأوضح عنتر أن المكتب التجارى المصرى بمدينة ساوباولو  يعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف تكثيف مشاركة الشركات المصرية فى المعارض المقامة بالبرازيل وتكرار تجربة إقامة معارض دائمة خلال الفترة المقبلة فى مدن أخرى بالبرازيل حيث يتم حالياً التواصل مع مختلف دوائر الاعمال للترويج للصادرات المصرية فى السوق البرازيلي، مشيراً إلى أن المشاركة فى هذه المعارض تأتى فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة ومجتمع الاعمال فى مصر لدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية الى اسواق امريكا اللاتينية بصفة عامة والسوق البرازيلى بصفة خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم إلى جانب البرازيل كل من الأرجنتين وأورجواى وباراجواى والتى دخلت حيز النفاذ منذ شهر سبتمبر من عام 2017.

 

 


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