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التعليم تنفى إقرار الصف الثانى الثانوى تجريبياً فى النظام الجديد

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:56 م
التعليم تنفى إقرار الصف الثانى الثانوى تجريبياً فى النظام الجديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم بأن الصف الثانى الثانوى تجريبياً ولا يحتسب درجاته ضمن المجموع الكلى للثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد.
 
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن اعتبار الصف الثانى الثانوى سنة تجريبية فى نظام التعليم الجديد، مُؤكدةً أن هذه السنة الدراسية لا تخضع لنظام التعليم الجديد هذا العام، مُوضحةً أن النظام الجديد يطبق حالياً فقط على الصف الأول الثانوى فقط، وأن المجموع الكلى لشهادة الثانوية العامة يشمل مجموع درجات الطالب فى كل من الصفين الثانى والثالث الثانوى، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

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