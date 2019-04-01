التضامن: تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات والبدء فى حجز الفنادق مبكرا

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تشهد كل جديد فى حج الجمعيات، حيث وجهت الوريزة غادة والى، بتقديم أفضل الخدمات، موضحا أنه تم بدء إجراءات الحج هذا العام مبكرا، سواء من خلال حجز الفنادق والتعاقد على الخدمات.



وأضاف أيمن عبد الموجود خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 ، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم التنسيق مع السلطات السعودية وكذلك تأهيل الحجاح الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات بأداء المناسك كما أن الوريزة اعتمدت ضوابط لاختبار المشرفين المرافقين لخدمة الحجاح حرصا على اختيار عناصر تستطيع خدمة حجاج الجمعيات بشكل يعمل على راحتهم، لافتا أن الإقبال على حج الجمعيات كبير نظرا لجودة الخدمات المقدمة من الوزارة.



