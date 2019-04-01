التراس: نعيش مرحلة الانطلاق على كافة المستويات لرئيس ملتزم بأقواله وأفعاله

كتب محمود راغب – تصوير أشرف فوزى

أكد الفريق أركان حرب عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية والتصنيع، أنه بلا إبداع لا شئ يسوق ويباع، وأنه لا قيمة للابتكار، دون وجود تطبيقات عملية تخدم حياتنا العملية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية والتصنيع، خلال المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والابتكار والصناعة"، أن الهيئة وضعت استراتيجية تحمل حرف " التاء"، تتمثل فى التطوير، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا .

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية والتصنيع، أن التصنيع المتطور المبتكر يوفر موارد ويفتح فرص عمل وفرص للتصدير، لافتا إلى أن الهئية عقدت شراكات جدية، قائلا:" نعيش فى مرحلة الانطلاق على كل المستويات فى مرحلة يقودها رئيس ملتزم بأقواله وأفعاله".