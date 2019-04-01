"التخطيط" تبدأ فى تدريب المجموعة الأولى من برنامج المسئول الحكومى المحترف

كتبت – أمنية جلال

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تدريب المجموعة الأولى من البرنامج التدريبى "المسئول الحكومى المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وذلك لموظفى وزارات التخطيط، التموين والتجارة الداخلية، الصحة، التنمية المحلية، والنيابة العامة، والمراكز التكنولوجية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

من جانبها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن البرنامج التدريبى "المسئول الحكومى المحترف" تقدمه وزارة التخطيط بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، ويستهدف عدد 1200 متدرب من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التى لها تعامل مباشر مع الجمهور بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية وذلك كمرحلة أولى.

أضافت وزيرة التخطيط، أن البرنامج يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى كلٍ فى مجال اختصاصه، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى وضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة لمظهر وسلوك الموظف العام، والوصول بالمتدرب إلى مستوى عالٍ من الكفاءة، مع المساهمة فى التغيير الإيجابى للمتدرب، وتطوير الفكر الاستراتيجى والمهارات القيادية والشخصية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى أن المجموعة الأولى من المتدربين مقسمة إلى حوالى 200 متدرب يتم تدريبهم لمدة 3 أسابيع متواصلة على مجموعة من الحزم التدريبية والموضوعات المختلفة والتى تشمل القانون، القيادة، الإدارة العامة، الاتصال والتواصل، إدارة التغيير، إدارة الأزمات، بناء فرق العمل، إدارة المشروعات، العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور، المالية لغير الماليين، تأثير وسائل الإعلام، الإتيكيت والبروتوكولات والتمثيل الرسمي، الإبداع فى بيئة العمل، بعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، الإصلاح الإدارى للدولة، التنمية المحلية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التوعية القومية والهوية، والأمن القومي.

كما أكدت لبيب أنه يعقب فترة الثلاثة أسابيع تلك عودة المتدربين إلى مقار عملهم بهدف التطبيق العملى للمواد التدريبية، وذلك لمدة 3 أسابيع أيضا، ثم الرجوع مرة أخرى لاستكمال أعمال التدريب لمدة 3 أسابيع متتالية والرجوع للعمل بعدها للتطبيق وهكذا حتى انتهاء مدة التدريب والتى تصل إلى 54 يوم تدريبي، مضيفة أن منهجية التدريب تعتمد على محاضرات مجمعة، ورش عمل، حالات عملية، وزيارات ميدانية مع إتاحة عدد من اللقاءات مع متخذى القرار.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت البرنامج التدريبى "المسئول الحكومى المحترف" ووضعت شروط الالتحاق بالبرنامج والبدء فى تلقى الترشيحات من الجهات المختلفة فى فبراير الماضي.