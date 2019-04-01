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التحالف العربى: الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 85% من المناطق اليمنية

الإثنين، 01 أبريل 2019 05:42 م
التحالف العربى: الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 85% من المناطق اليمنية تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
أ ش أ
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أكد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، أن الحكومة اليمنية سيطرت على أكثر من 85% من الأراضى اليمنية من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المالكي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم الاثنين - إن التحالف يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء استهداف قدرات المتمردين الحوثيين، مشيرا إلى أن الميليشيات تعيق إيصال سفن المساعدات إلى محافظة الحديدة.

وأضاف أن الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، محذرا من أن الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي الانقلابية يطيل أمد المعركة في اليمن.

 

 


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