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البابا فرنسيس ينتقد بناء الجدران لإبعاد المهاجرين

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:05 ص
البابا فرنسيس ينتقد بناء الجدران لإبعاد المهاجرين البابا فرنسيس
رويترز
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 قال البابا فرنسيس يوم الأحد إن الزعماء السياسيين الذين يريدون بناء الجدران والحواجز الأخرى لإبعاد المهاجرين "سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها".

جاءت تصريحات البابا للصحفيين على متن طائرته في طريق العودة من المغرب ردا على سؤال بشأن الهجرة بشكل عام وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وقال البابا "بناة الجدران، سواء كانت مصنوعة من الأسلاك الشائكة أو القرميد، سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها".

ولم يذكر البابا ترامب في رده لكنه سبق واختلف مع الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة التي أثارت أسئلة أيضا على متن الطائرة خلال الرحلة إلى المغرب.

وقال البابا في كلمة لقادة المغرب يوم السبت إن الحواجز المادية لن تحل مطلقا مشكلات الهجرة ولكن حلها يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم.

 


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المهاجرين

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