video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإعلامى حمدى رزق ضيفًا بملتقى أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:09 م
الإعلامى حمدى رزق ضيفًا بملتقى أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط الإعلامى حمدى رزق
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

تستضيف جامعة أسيوط، غدا الثلاثاء، الإعلامى حمدي رزق، فى ندوة مفتوحة حول " دور الثقافة والإعلام فى نشر السلام بين الشعوب" مع الطلاب المصريين والوافدين من جامعة أسيوط والجامعات المصرية المشاركين فى أسبوع الشعوب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وبحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة  قيادات من وزارة التعليم العالى والشباب والرياضة ونجوم الفن والشخصيات العامة بمختلف المجالات،  و السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب المصريين والوافدين من جامعة أسيوط والجامعات المصرية المشاركة فى فعاليات الملتقى.

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة الإعلامي الكبير حمدى رزق تأتى فى إطار تقدير الجامعة لمكانته الصحفية والإعلامية وما يحظى به من جماهيرية عريضة بين مختلف الفئات العمرية والثقافية من الشعب المصرى، موضحاً أنه سوف يقدم ندوة حول "دور الثقافة والإعلام فى نشر السلام بين الشعوب" والمقرر عقدها فى قاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإدارى.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى تنوع الفعاليات الممتدة خلال أسبوع الشعوب ما بين فنية ورياضية وثقافية وأدبية والتى تهدف جميعها فى التأكيد على قيمة السلام فى بناء حضارات الأمم وتقدم الشعوب، مضيفاً إلى أن فعاليات الملتقى تشهد إقبالاً حاشداً من الطلاب المصريين والوافدين والممثلين لنحو 30 عربية وأفريقية وأجنبية ووفد ممثلة عن 14 جامعة مصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط : أسبوع الشعوب رسالة سلام للعالم من مصر

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة اسيوط

اسبوع الشعوب

السلام




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة