الإعلامى حمدى رزق ضيفًا بملتقى أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وبحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة قيادات من وزارة التعليم العالى والشباب والرياضة ونجوم الفن والشخصيات العامة بمختلف المجالات، و السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب المصريين والوافدين من جامعة أسيوط والجامعات المصرية المشاركة فى فعاليات الملتقى.

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة الإعلامي الكبير حمدى رزق تأتى فى إطار تقدير الجامعة لمكانته الصحفية والإعلامية وما يحظى به من جماهيرية عريضة بين مختلف الفئات العمرية والثقافية من الشعب المصرى، موضحاً أنه سوف يقدم ندوة حول "دور الثقافة والإعلام فى نشر السلام بين الشعوب" والمقرر عقدها فى قاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإدارى.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى تنوع الفعاليات الممتدة خلال أسبوع الشعوب ما بين فنية ورياضية وثقافية وأدبية والتى تهدف جميعها فى التأكيد على قيمة السلام فى بناء حضارات الأمم وتقدم الشعوب، مضيفاً إلى أن فعاليات الملتقى تشهد إقبالاً حاشداً من الطلاب المصريين والوافدين والممثلين لنحو 30 عربية وأفريقية وأجنبية ووفد ممثلة عن 14 جامعة مصرية.