الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض إختفاء طالبة التمريض بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بمعهد تمريض طنطا والمتغيبة منذ 25 مارس الماضى عن منزلها.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بقيام محمد عبد السلام محمد مصطفى والد الطالبه "وفاء" بمعهد تمريض طنطا، متزوجة، مقيمة بعزبة بدران التابعة لكفر حجازى بمركز المحلة بتغيبها عن المنزل وعدم عودتها للمنزل منذ يوم 25 مارس، تم تحرير المحضر 4191 إدارى مركز المحلة

على الفور قرر مدير أمن الغربية، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، قادة مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى، لكشف ظروف وملابسات اختفاء الطالبة وفحص صديقاتها وعلاقتها بأسرتها وهل من ثمة خلافات معهم وتواصل المباحث جهودها لكشف اختفاء الطالبة .