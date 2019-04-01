اعترافات "خال" سرق سيارة ابنة شقيقته ببنها: ساومتها على 50 ألف جنيه

فريق المحافظات

"كنت بمر بضائقة مالية ومحتاج فلوس ضرورى، فقلت أسرق سيارة ابنة شقيقتى بمعاونة صديقى، حيث إنها ثرية ومعها فلوس كثيرة" بهذه الكلمات اعترف يوسف 43 سنة، سائق، خلال تحقيقات البحث الجنائى، بقيامة بمعاونة صديقه "محمد" بسرقة سيارة ابنة شقيقته.

وأضاف أنه يعمل سائقا، على سيارة أجرة ولظروف ترك العمل، وأصبح لا يملك شيئا، وقال: لعب الشيطان بعقلى، واختمرت فى ذهنى سرقة سيارة ابنة شقيقتى، حيث إننى أعلم أن معها أموالا، وفى حين كشف الواقعة سأتوسل لها وتسامحنى.

وأردف المتهم، أنه يعلم مكان قيام المجنى عليها بركن السيارة بشارع جانبى، بجوار محلها بمدينة بنها، وقام بفتحها بمفتاح مصطنع بمساعدة المتهم الثانى الذى أخفاها فى مكان نائى عن مدينة بنها، حتى يتم الاتصال بالمجنى عليها وابتزازها بمبلغ 50 ألف جنيه نظير إعادة السيارة ولكن تم القبض علينا وأصبح فى قبضة رجال الأمن.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورد بلاغ للعميد أحمد رشدى مأمور قسم شرطة ثان بنها من "ر ر س" 23 عاما، صاحبة "كوافير حريمى”، أنها أثناء قيامها بترك سيارتها، بأحد الشوارع الجانبية ببنها، وحال عودتها اكتشفت سرقتها، ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة.

جرى تشكيل فريق بحثى برئاسة العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، جرى التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "يوسف م ا"، 43 عاما، سائق، "خال المجنى عليها"، "محمد م ف"، 41 عاما سائق، وذلك بقصد ابتزاز المجنى عليها والتحصل منها على مبالغ مالية نظير استرداد السيارة خاصتها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد سامى معاون رئيس المباحث من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، جرى ضبط السيارة المستولى عليها والتحفظ عليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1581 جنح قسم ثان بنها لسنة 2019م، بالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.