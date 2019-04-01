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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم البنوك

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:55 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم البنوك بورصة السعودية
كتب ــ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% رابحا عدد 27.88 نقطة ليصل إلى مستوى 8847.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% رابحا عدد 4.40 نقطة ليصل إلى مستوى 3698.82 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 22.4 مليون سهم بقيمة 675 مليون ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 64 شركة. 
 
 
وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك  بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.34%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.29%.

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