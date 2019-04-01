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الإثنين، 01 أبريل 2019 02:52 م
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بأسهم البنوك

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:44 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بأسهم البنوك البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.87% رابحا عدد 77.11 نقطة ليغلق عند مستوى 8896.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.06% خاسرا عدد 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3692.18 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 109.9 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 99 شركة، فيما تراجعت 64 شركة. 
 
 
وارتفع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.83%، ثم قطاع البنوك  بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم  الأدوية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.35%.
 
 

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