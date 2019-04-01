video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

686 ندوة بحضور 70905 سيدات..

"اتنين كفاية" نجاحات كبيرة للمرحلة الأولى من المشروع وإعلانات أبو شنب تحقق مشاهدة عالية

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:40 م
"اتنين كفاية" نجاحات كبيرة للمرحلة الأولى من المشروع وإعلانات أبو شنب تحقق مشاهدة عالية اتنين كفاية
إضافة تعليق
كان الرهان منذ البداية على التخطيط وجودة التنفيذ ومعدلات النجاح، وعلى مدار شهرين من تنفيذ طرق الأبواب والندوات، تمكنت حملة "اتنين كفاية" من تحقيق معدلات نجاح فاقت ما كان متوقع منها على كل المستويات، فالحملة التى ركّزت فى مرحلتها الأولى على محافظات وجه قبلى، استطاعت أن تصل بتأثيرها وفاعليتها إلى كل محافظات مصر، وتخطى تأثيرها التفاعل الكبير مع المواد التليفزيونية والإذاعية إلى خلية عمل على مدار الساعة على أرض كل قرية من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى.
 
وانطلق المشروع فى يناير 2019 ليطرق أبواب كل أسرة مصرية فى محافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، المنيا، الفيوم، الجيزة، والبحيرة، مستهدفا الوصول إلى مليون و148 ألف أسرة، واستطاع أن ينفذ 438,917 زيارة مباشرة ضمن حملات طرق الأبواب، وإقناع ما يزيد عن 50 ألف سيدة مصرية للذهاب مباشرة إلى عيادات تنظيم الأسرة التى استعدت بكامل طاقاتها لاستقبال السيدات والتعامل معهن فى خطط مُحكمة لتقليل نسب الإنجاب.
 
وعلى مستوى الاستعدادات والتجهيزات، استطاعت الحملة التى عكفت عليها وزارة التضامن بالتعاون مع كل الجهات المختصة، تطوير 33 عيادة أهلية بالمناطق المحرومة، ووضعت فى أهدافها تحسين أوضاع الطبيبات والممرضات بتلك العيادات من خلال زيادة رواتبهم بحوافز مالية شهرية.
 
ونجحت تلك العيادات فى القيام بدورها من خلال استقبال أكثر من 6 آلاف سيدة قررن الاستجابة للحملة والالتزام بنصائح وبرامج تحديد النسل، إلى جانب تلك النجاحات كان الجانب التوعوى والتثقيفى للمشروع يسير بشكل فائق الإنجاز، حيث تم تنفيذ 47 ورشة عمل بالمحافظات المستهدفة، وتم تدريب 1271 مثقفة اجتماعية من المتطوعات المشاركات فى حملات طرق الأبواب، كنواة أولى لنشر الفكرة وزيادة تفعيلها فى مراحل المشروع المقبلة.
 
هذا إلى جانب تشكيل 10 مجموعات تدريب من وعاظ الأزهر، والأطباء، للقيام بالدور التوعوى الدينى لمواجهة أفكار مغلوطة حول تنظيم الأسرة.
 
وعلى مستوى المواد التليفزيونية والإعلانية، استطاع المشروع من خلال خطته الدعائية إلى إحداث فارق كبير على مستوى المحتوى المذاع عن فكرة تحديد النسل، فكان لإعلانات "أبو شنب" التى قام بها الفنان أكرم حسنى أثر كبير على تغيير أفكار الفئات المستهدفة من الحملة، وخلق الإعلان حالة من التفاعل الكبير بين أهالى الصعيد ومحافظات وجه قبلى التى تمثل النطاق الجغرافى للمرحلة الأولى من المشروع، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى إشادات واسعة بالإعلان ومحتواه وتأثيره، وقدرته على إبراز وتأكيد مفاهيم الحملة حول خطورة زيادة الإنجاب على مستقبل الأطفال، من خلال أغانى وأفكار خفيفة استطاعت أن تصل إلى كافة مستويات الجمهور والأسر المستهدفة.
 
وتمكن إعلان "أبو شنب" من تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة، مثل أزمة العبء الاقتصادى على الأسر بسبب زيادة النسل، وإلقاء اللوم على الزوج وليس الزوجة كما كان معتادا بين أسر المجتمع، والرد على فكرة السند والعزوة المنتشرة فى محافظات المرحلة الأولى المستهدفة من الحملة.
 
وجاء ذلك بالتوازى مع عدد من المواد المذاعة الأخرى مثل البرنامج الإذاعى دقيقة أسرية، الذى يبث على شبكة القرأن الكريم، وبرنامج "الناس الطيبين" المذاع على راديو مصر فى أوقات تشهد نسب استماع عالية.
 
كل تلك الجهود المبذولة من المشروع الأوسع والأنجح "اتنين كفاية" جعل استمراره فى مرحلته الثانية المقبلة، أملا ينتظره الكثيرون للوصول إلى النتائج المرجوة وخفض نسب الإنجاب إلى 2.4 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030.
 
53cbc185-396a-49c0-b035-006e5da59c4f
 
54bd0c5c-2e6d-4fb5-9f85-6864ee0f4a84
 
752add40-72d8-480f-bc24-16f17bc331a6
 
 
fb1fd641-ac74-426b-b9b3-4bf3d8a2ba77

 


إضافة تعليق

اتنين كفاية

اكرم حسنى

تنظيم الاسره

اعلانات تنظيم الاسره

حملات تنظيم الاسره




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة