إنفوجراف.. ما هى أولويات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019؟

كتب - أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف أولويات الإنفاق فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019 موازنة التنمية الإقتصادية والبشرية.

وتشمل أولويات الموازنة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية والصحة والتعليم إلى جانب تعظيم العائد على أصول الدولة وخفض الدين وتحقيق فائض أولى 2%.

وأعلنت وزارة المالية، أن الحكومة تتوقع عجزا بقيمة 445.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى القادم 2019-2020 التى يبلغ حجمها 1.575 تريليون جنيه.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1.134 تريليون - ألف مليار - جنيه.