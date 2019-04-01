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إنفوجراف.. ما هى أولويات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019؟

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:34 ص
إنفوجراف.. ما هى أولويات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019؟ الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف أولويات الإنفاق فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019 موازنة التنمية الإقتصادية والبشرية.
 
وتشمل أولويات الموازنة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية والصحة والتعليم إلى جانب تعظيم العائد على أصول الدولة وخفض الدين وتحقيق فائض أولى 2%.
 
وأعلنت وزارة المالية، أن الحكومة تتوقع عجزا بقيمة 445.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى القادم 2019-2020 التى يبلغ حجمها 1.575 تريليون جنيه.
 
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1.134 تريليون - ألف مليار - جنيه.
 
 
 
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أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

موازنة الدولة

اليوم السابع بلس




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