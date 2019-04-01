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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:30 م
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إقالة رئيس قرية بشمال سيناء لتغيبه عن العمل

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:18 م
إقالة رئيس قرية بشمال سيناء لتغيبه عن العمل محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم، فى بيان له، إقالة رئيس قرية النجاح من منصبه لتغيبه عن العمل .
 
وجاء فى البيان، أنه فى جولة مفاجئة، قام العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد بزيارة لقرية النجاح، والوحدة المحلية بالقرية، وتبين تغيب رئيس الوحدة عن العمل، وكذلك بعض العاملين بها.
 
كما تلقى رئيس المدينة العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين المقيمين بالقرية، وبناء عليه تم إقالة رئيس قرية النجاح من منصبه ونقله الي ديوان المجلس، وتكليف سكرتير القرية للقيام بأعماله، ونقل جميع العاملين بالقرية من المقيمين بمدينة بئر العبد للعمل بديوان المجلس، ومجازاتهم بخصم يوم واحد لتركهم العمل.
 
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