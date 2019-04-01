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الإثنين، 01 أبريل 2019 08:59 م
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إعدام 500 كيلو من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:27 م
إعدام 500 كيلو من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة إعدام لحوم ودواجن
القليوبية - إبراهيم سالم
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قامت الإدارة الصحية بالخانكة برئاسة الدكتورة شادية مفيد يونس، وبناء على تعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت رعاية سامى رجب مراقب عام المديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وأماكن تداول الأغذية، قام مكتب مراقبه الأغذية بالخانكة، بإعدام 500 كيلو من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقرار من النيابة العامة وإعدام 30 كيلو من الحلاوة الطحينية.

كما أخذت الحملة 30 عينة من أماكن تداول الأغذية المختلفة وتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، كما تم تحرير عدد من المحاضر طبقا للقرار الوزارى 97 لسنه 67 لعدم حمل العاملين بالأغذية شهادات صحية والقرار الوزارى رقم 96 لسنه 67 لعدم استيفاء أماكن تداول الأغذية للاشتراطات الصحية.

وأخطرت الإدارة، مجلس مدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر فاروق، رئيس المدينة، بالغلق للمنشآت التى لا يوجد بها ترخيص وذلك فى إطار سياسة وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.

 


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