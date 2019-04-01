إعدام 500 كيلو من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

كما أخذت الحملة 30 عينة من أماكن تداول الأغذية المختلفة وتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، كما تم تحرير عدد من المحاضر طبقا للقرار الوزارى 97 لسنه 67 لعدم حمل العاملين بالأغذية شهادات صحية والقرار الوزارى رقم 96 لسنه 67 لعدم استيفاء أماكن تداول الأغذية للاشتراطات الصحية.

وأخطرت الإدارة، مجلس مدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر فاروق، رئيس المدينة، بالغلق للمنشآت التى لا يوجد بها ترخيص وذلك فى إطار سياسة وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.