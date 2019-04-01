إصابة 13 تلميذا بأسوان بـ "تلبك معوى".. والمحافظ: سحب عينات من التغذية لفحصها

أسوان - ندى سليم

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، تشكيل لجنة مشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ومركز الشرطة والإدارة الصحية بالمدينة، للتأكد والاطمئنان على سلامة 13 تلميذا من مدرسة المضيق الابتدائية بمركز نصر النوبة، عقب تعرضهم لمغص وقىء، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "عجوة" خاصة بالتغذية المدرسية.

وكلف محافظ أسوان، اللجنة المشكلة بأخذ العينات الموجودة مع التأكيد على الإدارة التعليمية بعدم صرفها لحين وصول التقرير المعملى للعينة المتحفظ عليها بمعرفة الوحدة المحلية.

فيما أشار الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم نقل التلاميذ الذين تعرضوا لحالات المغص والقىء إلى مستشفى نصر النوبة المركزى ، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وصرف العلاج اللازم وتم خروجهم من المستشفى عقب تماثلهم للشفاء وحالتهم الصحية جيدة ومستقرة ولا توجد أى مضاعفات لهم، موضحاً أن تشخيص الإصابة كما ورد بتقرير المستشفى عبارة عن تلبك معوى ولا توجد أى حالات تسمم غذائى .