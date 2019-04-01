إصابة أمين شرطة بجرح طعنى أثناء مطاردة مطلوب أمنيا بكفر شكر

القليوبية فريق المحافظات

أصييب أمين شرطة، بجرح طعني، إثر محاولته ضبط أحد المطلوبين أمنيا، أثناء تواجده بقرية البقاشين مركز كفر شكر، وخلال المطاردة حاول المتهم الهرب والتعدي على المجني عليه وزميل له، فأطلق أمين الشرطة الآخر الرصاص على المتهم فأصابه بطلقة نارية، وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، يفيد أنه أثناء وجود "ف. ا"، "ح. م" أميني شرطة، بوحدة مباحث المركز لملاحظة الحالة الأمنية بقرية البقاشين، تلاحظ تواجد "ح. ص" المطلوب أمنيا، والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسرقة ماشية، داخل محل مأكولات ملك والده، فتوجها إليه لإبلاغه بوجود استدعاء له للحضور إلى المركز لسؤاله في بلاغ قدمه ضده طبيب بشري بالقرية، اتهمه فيه بالسب والقذف، فتشاجر والد المتهم مع أميني الشرطة، وتهجم نجله عليهما بسلاح أبيض، فأصاب أحد أمناء الشرطة أثناء محاولته استخلاص السلاح، ودخل المتهم محلا ملك والده وهاجم أميني الشرطة بأنبوبة بوتاجاز، فما كان من أمين الشرطة الآخر إلا إطلاق عيارين ناريين في الهواء لمنع المتهم من مواصلة الهجوم عليهما، وأثناء التدافع، خرجت طلقة ثالثة استقرت في صدر المتهم المطلوب أمنيا، وجرى نقله للمستشفى لعلاجه.

بسؤال شاهدي الواقعة، رددوا نفس المضمون، وجرى التحفظ على السلاح الناري، وإحالة أميني الشرطة لتوقيع الكشف الطبي لبيان الإصابات بهما، والتحفظ على المتهم في المستشفى تحت الحراسة اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.‎