استبق مرشح المعارضة التركية في إسطنبول، أكبر المدن التركية، إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية التى جرت الأحد، وبادر بتغيير الفقرة التعريفية على حسابه الرسمي تويتر.
وكتب أكرم إمام أوغلو "عمدة إسطنبول" في النص التعريفي الخاص بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدى غوفن إن عمليات فرز الأصوات تشير إلى تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية.
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