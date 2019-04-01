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أسعار العملات اليوم الاثنين 1-4-2019 والتباين يسيطر على التعاملات

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:57 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 1-4-2019 والتباين يسيطر على التعاملات عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم الاثنين 1-4-2019، بين الارتفاع الطفيف لبعض العملات والاستقرار لعملات أخرى، حيث واصل كل من سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، فيما شهد سعر الدينار الكويتى ارتفاعاً طفيفاً اليوم، وكذلك سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الاثنين، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

 

 سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.26 جنيه للشراء، 17.36 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى، والذى ارتفع به قرشين عن البنك الأهلى، 17.28 جنيها للشراء، و 17.38 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.25 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك البركة
 

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.35 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.45 جنيه للشراء، و 22.68 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.60 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع "طفيفاً" سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.73 جنيه للشراء 57.12 جنيه للبيع.

 

 

 


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