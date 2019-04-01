أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم 1 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم 1-4-2019.

إيقاف تداول 3 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية لمنتجات الذرة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه رتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 1.47% بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر إبريل، ليقترب من مستوى 15 ألف نقطة، وسط مشتريات عربية وأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.458 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125 مليون ورقة مالية بقيمة 831 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.8%، والعرب على 11.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9 مليون جنيه، 341 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، 47.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2394 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 19020 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1739 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - الوطنية لمنتجات الذرة بسعر إغلاق 51.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 13.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.65%

- البنك التجارى الدولى بسعر إغلاق 70.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.72%



وضمت الأسهم المتراجعة: - التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 22.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 19.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.54%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.824 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.54%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 26.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.60%