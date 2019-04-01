أحمد عكاشة: "الناس زمان كانت بتخاف تسلم عليا عشان طبيب نفسى"

كتب محمود راغب – تصوير أشرف فوزى

أعرب الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، عن سعادته لمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس ، قائلا :" كل شهاداتى الرسمية التى حصلت عليها بمسيرتى العلمية حصلت عليها من خارج مصر وتكريمى اليوم له مذاق خاص" .

وأضاف أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الابداع و الابتكار والصناعة": فكرتى ورسالتى طوال مسيرتى العلمية أن يعامل المريض النفسىى كمعاملة مريض القلب والسكر، مؤكدا أن النظرة لمريض الطب النفسى كانت مخجلة فى الخمسينات ، قائلا:" الناس كانت بتخاف تسلم عليا عشان طبيب نفسى وحصل تغيير فى النظرة للمريض النفسى" .

وتوجه أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، بالشكر والتقدير لزوجتة، قائلا: ساندتنى وكانت تكتب لى معظم أبحاثى بالآلة الكاتبة وقتها مكنش فى كمبيوتر وقامت بالرعاية الكاملة لأولادى الذين تحملوا غيابى عنهم".