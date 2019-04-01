وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام القمة العربية الثلاثين في تونس، إن الأصل هو انعقاد القمة العربية في دولة المقر وفقا للميثاق، إلا إذا تقدمت دولة وفقا للأبجدية لطلب استضافتها.

وأضاف أن هناك حديثا مع أكثر من دولة في هذا الشأن، ولكن الأمور ليست جاهزة.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلن في نهاية القمة العربية أنه لم يتم الاتفاق على مكان انعقاد القمة العربية القادمة الحادية والثلاثين، وأن الأمين العام كُلف بالتشاور هذا الأمر.