5 اقتراحات لطلاب الأزهر على جدول الثانوية.. تعرف عليها

كتب لؤى على

انتهت الادراة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الازهرية من استقبال اقترحات طلاب الثانوية الازهرية على جدول الثانوية المقترح، حيث سيتم الإعلان عن الجدول الجديد والنهائى الأسبوع الحالى، واستقبل القطاع العديد من اقتراحات الطلاب والتى انحصرت فى 5 مطالب وهى:

1 – تأجيل الامتحانات لعقب نهاية أجازة عيد الفطر المبارك أسوة بالتربية والتعليم.

2 – يمتحن الطلاب مادة واحدة فى اليوم بدلا من مادتين.

3- أن يكون امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمى عقب إجازة عيد الفطر حتى يتسنى للطلاب الاستفادة من الإجازة.

4 – أن تكون امتحانات المواد العلمية للقسم العلمى مثل الكيمياء والفيزياء الأحياء يوم السبت حتى يكون قبلها يومين إجازة.

5- طلاب القسم الأدبى طالبو بجعل مادة الفقه فى يوم لوحدها نظرا لطول المادة .