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243 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 09 مارس 2019 01:11 ص
243 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 243.1 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 45.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
  
وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 1.4 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 150.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.8% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.8%، والعرب على 8.4% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 79.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 20.73%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 150.5 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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