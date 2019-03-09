وفاة سجين محبوس بمركز شرطة كفر صقر فى الشرقية.. والنيابة تصرح بالدفن

أمرت نيابة كفر صقر بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية بدفن جثة سجين توفى داخل حجز مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعدما تبين أن الوفاة طبيعة، وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم تسليم الجثمان لأسرته.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر بوفاة سجين عمره 37 سنة محبوس على ذمة قضية مخدرات، وتبين من التحريات الأولية ومن خلال توقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة و التى أصدرت قرارها المتقدم .