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السبت، 09 مارس 2019 05:09 م
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وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

السبت، 09 مارس 2019 05:05 م
وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
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أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم السادة المحافظين ومديرى الأمن للمحافظات التى تقع نطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، فى تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر الذين قدموا أرواحهم للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

 

وفى إطار مشاركة وزارة الداخلية للقوات المسلحة إحتفالها بيوم الشهيد والمحارب القديم أناب اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية مديرى أمن المحافظات بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالمحافظات وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، يأتى ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.


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