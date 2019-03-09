وزير التعليم يوضح حقيقة ما يثار حول الثانوية العامة التراكمية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

كتب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا : الرد الرسمي على هواة ومحترفي الجدل والبلبلة الدائمة بخصوص النظام المعدل في التعليم الثانوى.



وقال الوزير: "تعمل وزارة التربية والتعليم ليل نهار لإنجاز طفرة كبرى في جودة التعليم المصري كما أعلنت منذ عامين، وقد أوفت بكل ما وعدت به وتسير على منهجية ثابتة رغم كثرة التشكيك والتكرار الهائل في التساؤلات والمحاولات المستمرة لإجهاض العمل والتطوير وما يفيد الأجيال القادمة".



وأضاف طارق شوقي: كالعادة لا يزال الكثيرون منا يستمدون المعلومات من "القيل والقال" ومن "مواقع التواصل الإجتماعي بأنواعها" رغم اننا حذرنا مراراً تكراراً من الإعتماد على هذه المواقع لما يسببه ذلك من بلبلة لنا ولأبنائنا.



أما فيما يخص النظام الثانوي التراكمي، فإنني أحاول توضيح بعض ما يثار من المحرضين مرةً أخرى على أمل أن لا نعتمد إلا على ما يصدر من الوزارة في المستقبل وأن الوزارة ليست مسؤولة عن شرح ما لم تقوله من الأساس والحجة على من ادعى:



١) تعتبر السنه الأولى الثانوية سنة "انتقالية تدريبية" لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ والدفعات المتتابعة في السنوات القادمة هذا ليس قراراً جديداً ولا هو إستجابة لجروبات السوشيال ميديا ولكنه قرار قديم منذ اطلقنا النظام المعدل فلسفة القرار تتلخص في منح نفس الفرصة لكل الدفعات للإنتقال التدريجي من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة التعلم المستهدف للفهم والتفكير العلمي.



٢) يعتمد النظام التراكمي على حساب الدرجات لإمتحانات الصفين "الثاني والثالث الثانوي" كما شرحنا سابقاً عن طريق حساب متوسط الدرجات. على سبيل المثال، إذا تمت ٤ إمتحانات في مادة في الثاني الثانوي سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ثم نكرر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل على متوسط جديد (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3)/٢.



٣) "لا تغيير" في حساب النظام التراكمي على الصفين الثاني والثالث الثانوي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ أو أي دفعة لاحقا.



٤) التشعب في الصف الثاني الثانوي سوف يكون إلى علمي وأدبي "فقط" لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ وما بعدها و"لا عودة" إلى نظام علمي علوم وعلمي رياضيات.



٥) دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ من "ابنائنا في الخارج" سوف تمتحن كما كان الحال في السابق للنجاح إلى الصف الثاني الثانوي. أما في العام القادم فسوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.



٦) سوف توزع الوزارة شرائح محمول (Data) بدءًا من يوم الأحد ١٠ مارس لكل الطلاب الذين حصلوا على التابلت وبالتالي سوف يكون إمتحان ٢٤ مارس "التدريبي" متاحاً إلكترونياً للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة سواءً كانت هناك بنية تحتية معلوماتية في المدرسة أم لم تكن موجودة.



٧) سوف ينعقد الامتحان التدريبي الإلكتروني من يوم ٢٤ مارس للطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية والخاصة وطلاب الخدمات ولن يعقد هذا الامتحان التدريبي لطلاب المنازل أو السجون.



٨) سوف تعد الوزارة حلولاً تقنية لخدمة طلاب المنازل والسجن من أجل امتحانات نهاية الترم والتي سوف تنعقد إلكترونياً لهم كذلك.



٩) سوف تنشر الوزارة نماذج الأسئلة على موقعها بعد الامتحان مباشرةً كي يطلع عليها ابناؤنا في المنازل والسجون.



١٠ لا تغيير في نظام التنسيق والقبول بالجامعات المصرية.





وكتب تحت عنوان "رسائل هامة"، كلمات مفادها:



١) جروبات السوشيال ميديا ليست متحدثة بإسم الوزارة وليست ممثلة رسمية لأولياء الأمور في مصر. الوزارة ليست مسؤولة عن ما يتم تداوله على هذه المواقع وتهيب باولياء الأمور في مصر أن يستمدوا المعلومات من الوزارة فقط.



٢) لن تستجيب الوزارة لحملات إبتزاز أو مطالبات من مصادر غير رسمية لا يعلم أحد من يقف وراءها ومن يستفيد منها ولكن تحترم الوزارة كل الأراء السديدة والمنطقية من خلال القنوات الشرعية والمؤسسية فقط.



٣) تتوجه الوزارة إلى أولياء الأمور أن نحاول معاً أن نوفر جواً هادئاً لأولادنا كي يستفيدوا من المحتوى الرقمي الجديد وأن يستعدوا للإمتحانات الجديدة بدون شوشرة لا هدف لها إطلاقاً.



تمضي الدولة المصرية في جهودها المستمرة لتطوير التعليم المصري كما أعلنت منذ عامين ونحن واثقون أن الغالبية الساحقة من أولياء الأمور قادرون على التمييز بين الحقيقة والإشاعة وبين صادقي النوايا وأصحاب الغرض.



