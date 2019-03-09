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وجه القمر المبتسم بسماء الوطن العربى بعد غروب شمس اليوم

السبت، 09 مارس 2019 03:30 ص
وجه القمر المبتسم بسماء الوطن العربى بعد غروب شمس اليوم القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد بعد غروب شمس اليوم السبت 9 مارس وبداية الليل واحد من التضاريس المميزة على سطح القمر وهى منطقة تسمى "مير كريسيوم" أو "بحر الشدائد" بسماء المنطقة العربية، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه المنطقة عندما تكون فى وضعية مناسبة بالنسبة للراصد على سطح الأرض تبدو كوجهه يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب، وإن كانت فى الحقيقة مجرد شكل عشوائى.

 

وتابع التقرير، أن هذا الوجه المبتسم يظهر عندما تكون منطقة "مير كريسيوم" فى مجال الرؤية، وضوء الشمس يعبر فوق الحافة الجبلية يضىء التلال المتقوسة التى تشبه (الفم) أسفل الفوهتين، اللتين تمثلان (العينين)، وأن هذا المنظر يتكرر فى بداية كل شهر قمرى.

 


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القمر

القمر المبتسم

الفلك

الوطن العربى




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