video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تتطلع للحصول على أموال من الحلفاء الذين يستضيفون قواتها

السبت، 09 مارس 2019 12:02 م
واشنطن تتطلع للحصول على أموال من الحلفاء الذين يستضيفون قواتها ترامب
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

كشفت وكالة الأسوشيتدبرس أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى خطة تسعى للحصول بموجبها على مزيد من الأموال من الدول الأوروبية والدول الأخرى الحليفة التى تتمركز بها قوات أمريكية.

 

ووفقا لعدد من المسئولين الأمريكيين، الذين تحدثوا للوكالة الأمريكية، الجمعة، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع جمع بيانات عن تكاليف إبقاء القوات فى الدول الأخرى ومقدار مساهمة تلك الدول فى النفقات. لم يُسمح للمسؤولين بمناقشة المداولات الداخلية علناً.

 

وشن الرئيس دونالد ترامب حملة عامة مطولة لجعل حلفاءه الأوروبيين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" يزيدون إنفاقهم 2% من ناتجهم المحلى الإجمالى فى ميزانية الدفاع. وخلال العامين الماضيين،  زاد عدد من الحلفاء من إنفاقهم بالفعل.

 

 وقال المسؤولون إن هذا الجهد الأخير يتماشى مع هذه الخطوط، وأضافوا إن جمع البيانات يمكن استخدامها فى الاجتماعات والمناقشات اللاحقة للضغط على الحلفاء للمساعدة فى تعويض تكاليف وجود قوات أمريكية داخل حدودها.

 

ويستضيف معظم حلفاء الناتو قوات أمريكية، لكن هناك قواعد أكبر ووجود أكبر للعسكريين فى دول مثل ألمانيا وإنجلترا واليابان وإيطاليا وبعض دول الشرق الأوسط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرازيل يزور واشنطن 19 مارس لبحث أزمة فنزويلا

البيت الأبيض :رئيس البرازيل يزور واشنطن فى 19 مارس

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون إرساء الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية

واشنطن

القوات الامريكية

الناتو

الشرق الاوسط

القواعد الامريكية




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة