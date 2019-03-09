واشنطن تتطلع للحصول على أموال من الحلفاء الذين يستضيفون قواتها

كشفت وكالة الأسوشيتدبرس أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى خطة تسعى للحصول بموجبها على مزيد من الأموال من الدول الأوروبية والدول الأخرى الحليفة التى تتمركز بها قوات أمريكية.

ووفقا لعدد من المسئولين الأمريكيين، الذين تحدثوا للوكالة الأمريكية، الجمعة، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع جمع بيانات عن تكاليف إبقاء القوات فى الدول الأخرى ومقدار مساهمة تلك الدول فى النفقات. لم يُسمح للمسؤولين بمناقشة المداولات الداخلية علناً.

وشن الرئيس دونالد ترامب حملة عامة مطولة لجعل حلفاءه الأوروبيين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" يزيدون إنفاقهم 2% من ناتجهم المحلى الإجمالى فى ميزانية الدفاع. وخلال العامين الماضيين، زاد عدد من الحلفاء من إنفاقهم بالفعل.

وقال المسؤولون إن هذا الجهد الأخير يتماشى مع هذه الخطوط، وأضافوا إن جمع البيانات يمكن استخدامها فى الاجتماعات والمناقشات اللاحقة للضغط على الحلفاء للمساعدة فى تعويض تكاليف وجود قوات أمريكية داخل حدودها.

ويستضيف معظم حلفاء الناتو قوات أمريكية، لكن هناك قواعد أكبر ووجود أكبر للعسكريين فى دول مثل ألمانيا وإنجلترا واليابان وإيطاليا وبعض دول الشرق الأوسط.