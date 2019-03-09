video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

 
الصغرى العظمى
القاهرة 12 23
شبين الكوم 11 22 
طنطا 11 22
دمنهور 10 21 
الإسكندرية 11 21 
بلطيم 11 21 
مطروح 07 19 
السلوم 08 20 
سيوة 09 24 
بورسعيد 14 20 
دمياط 13 20 
الزقازيق 09 23
الإسماعيلية 08 23
السويس 10 23 
العريش 08 20
رفح 09 20
رأس سدر 11 23
نخل 05 21 
نويبع 14 25
طابا 12 23
كاترين 05 20
الطور 14 23
شرم الشيخ 16 25 
الغردقة 14 24
مرسى علم 16 24 
الفيوم 11 24
بنى سويف 11 24 
المنيا 10 24
أسيوط 08 25 
سوهاج 12 27
قنا 11 29
الأقصر 11 30
أسوان 12 31
أبوسمبل 13 29
الوادي الجديد 13 27
شلاتين 17 27
أبو رماد 16 26 
راس حدربة 17 25
حلايب 18 24 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

 
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 34
المدينة 16 29 
الرياض 09 22 
المنامة 16 22 
أبوظبى 16 24
الدوحة 15 23
الكويت 10 23 
دمشق 02 19 
بيروت 11 19
عمان 04 18
القدس 05 17
غزة 09 20
بغداد 09 21
مسقط 19 24
صنعاء 10 23
الخرطوم 18 33
طرابلس 14 22
تونس 10 20
الجزائر 08 16 
الرباط 09 19
نواكشوط 16 29
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

 
الصغرى العظمى
أنقرة 01 15
إسطنبول 11 17
أسلام آباد 09 22
نيودلهي 13 27
جاكرتا 24 32
بكين 02 13
كوالالمبور 23 34
طوكيو 05 14
أثينا 10 21 
روما 08 18 
باريس 09 14 
مدريد 03 12 
برلين 04 10 
لندن 05 11 
مونتريال 09- 02-
موسكو 01 04
نيويورك 01 04 
واشنطن 02 06
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مستقر وبلا أمطار حتى السبت.. الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة.. وقلة تكاثر السحب وزيادة فترات سطوع الشمس.. وتحذر المواطنين: لا تخففوا الملابس واحذروا الشبورة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة