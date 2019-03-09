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نجيب ساويرس عن "الكول تون الإجبارى": "حاجة غصب ومش مضطر اسمها لما أطلب حد"

السبت، 09 مارس 2019 11:41 م
نجيب ساويرس عن "الكول تون الإجبارى": "حاجة غصب ومش مضطر اسمها لما أطلب حد" رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتب محمد عبد العظيم
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هاجم المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، "الكول تون" الإجبارى التى تنتشر بشكل كبير دون أن تكون من مع المتصل، حيث تكون إجبارية من شركات الاتصالات.

وقال نجيب ساويرس: "أسخف حاجة اخترعوها الأغانى دى اللى مضطر تسمعها لما تطلب حد لحد ما يرد ! غصب عن عين اللى طالب و المطلوب.. بالذمة مش سخافة".

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يذكر أن المهندس نجيب ساويرس، يحرص على التواصل الدائم على صفحته بموقع "تويتر"، حيث يشارك مع جمهوره العديد من مواقفه المختلفة، ودائما ما يسعى إلى الرد عليهم بشكل مستمر. 

 

 


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