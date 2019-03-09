نجيب ساويرس عن "الكول تون الإجبارى": "حاجة غصب ومش مضطر اسمها لما أطلب حد"

كتب محمد عبد العظيم

هاجم المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، "الكول تون" الإجبارى التى تنتشر بشكل كبير دون أن تكون من مع المتصل، حيث تكون إجبارية من شركات الاتصالات.

وقال نجيب ساويرس: "أسخف حاجة اخترعوها الأغانى دى اللى مضطر تسمعها لما تطلب حد لحد ما يرد ! غصب عن عين اللى طالب و المطلوب.. بالذمة مش سخافة".





يذكر أن المهندس نجيب ساويرس، يحرص على التواصل الدائم على صفحته بموقع "تويتر"، حيث يشارك مع جمهوره العديد من مواقفه المختلفة، ودائما ما يسعى إلى الرد عليهم بشكل مستمر.