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ميليشيا الحوثى تقصف مجمعا صناعيا فى الحديدة باليمن

السبت، 09 مارس 2019 07:54 م
ميليشيا الحوثى تقصف مجمعا صناعيا فى الحديدة باليمن ميليشيات الحوثيين
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بأن ميليشيات الحوثي، نفذت أكبر محاولة تسلل جنوبي مدينةالحديدة غرب اليمن، في تصعيد عسكري جديد لسلسلة خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد.
 
وأكدت المصادر في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي جنوبي مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون مما أدى إلى نشوب حريق هائل في منشأتين بالمجمع، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة هرعت على الفور إلى موقع المجمع للمشاركة في إطفاء الحرائق الناجمة عن القصف.
 
كما تصدى الجيش اليمني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالتزامن مع هجوم آخر شرق مدينة الدريهمي، والذي تم التصدي له وأسر أحد المهاجمين.
 
ويأتي هذا التصعيد العسكري الجديد لميليشيات الحوثي بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانيء ومدينة الحديدة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، حيث تجمدت أعمال اللجنة الأممية المشتركة في المدينة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقيع والمحاولات الأممية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.

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