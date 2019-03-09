موجز أخبار 6 مساء.. الرئيس يوجه قيادات الدولة بضبط الأسواق وحماية المستهلك

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

التعليم: اعتبار الصف الأول الثانوى تجريبيا لجميع الدفعات بالثانوية التراكمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية تجريبى لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالى تحقيقا للعدالة، حتى لا يكون مجموع الثانوية التراكمية منقسم على عامين للدفعة الحالية وعلى ثلاث سنوات لباقى الدفعات، وهو ما عملت عليه الوزارة منذ البداية.

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم السادة المحافظين ومديرى الأمن للمحافظات التى تقع نطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، فى تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر الذين قدموا أرواحهم للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

رئيس تشاد: إفريقيا تشهد أزهى عصورها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

أكد الرئيس التشادى إدريس ديبى أن مصر مضت بخطوات عظيمة فى شتى المجالات التنموية وأن التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها سيعود بالنفع على بلاده، مؤكدا ثقته فى أن القارة الإفريقية ستشهد أزهى عصورها خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى هذا العام لحرص سيادته على تعاون "الجنوب - جنوب" فى شتى المجالات.

وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ 2880 وحدة بالإسكان الاجتماعى فى أسوان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال تنفيذ 2880 وحدة سكنية (144 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة أسوان الجديدة، وكذا 66 فيلا، كاملة التشطيب، يتم تنفيذها حاليًا.

جمارك مطار أسوان تضبط طائرتى تجسس بحوزة راكبة قادمة من الصين

تمكنت جمارك مطار أسوان الدولى برئاسة أحمد جعفر مدير إدارة تفتيش الركاب من إحباط محاولة تهريب طائرتى تنصت وتجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ننشر أجندة ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان.. الفعاليات والمواعيد

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى من مدينة أسوان، فى الفترة من (16- 18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويهتم الملتقى بالقضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية حيث يناقش المشاركون فيه من خلال الجلسات موضوعات مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية، وأثر التقنية الحديثة والابتكار فى أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادى النيل كممر للتكامل العربى والأفريقى، وكذلك تعقد ورشة عمل عن "تنمية منطقة الساحل"، بالإضافة إلى إقامة ورشتى عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".

الإفتاء: دعم أبطال الجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب واجب شرعى

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دعم أبطال القوات المسلحة والشرطة، فى حروبهم ضد الإرهاب وجماعات الإرهاب والضلال، واجب شرعى.

وقالت دار الإفتاء "دعم أبطال القوات المسلحة والشرطة فى حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال "واجب شرعى ووطنى".

محكمة جنايات عابدين تقضى بالسجن 6 سنوات لمعاون مباحث المقطم

قضت محكمة جنايات عابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، بالحكم على معاون مباحث المقطم السابق فى اتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق محضر لمواطنة بالسجن 6 سنوات.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عسكر، وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد خميس.

مجلس الدولة يتسلم تعديل لائحة موظفى سكك حديد مصر لتتضمن فصل متعاطى المخدرات

قرر المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مستشارى القسم لمراجعة تعديل على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بعد أن تسلمها المجلس، لمراجعتها بما يتوافق مع المبادئ القانونية، وسيتم الانتهاء منها لإرسالها للحكومة تمهيداً لإقرارها.

التضامن: إحالة 27 من سائقى أتوبيسات المدارس للنيابة لتعاطيهم المخدرات

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنها تتابع نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة بالكشف على 1438 سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسى الحالى فى محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية وتبين تعاطى 27 سائقا للمواد المخدرة منهم 17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين، لافتة إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال الفصل الدراسى الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

ضبط 5 أطنان مخدرات و4 الآف قضية آثار وتحصيل 59 مليون جنيه "سرقة كهرباء "

داهمت قوات الأمن 77 بؤرة إجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 1322 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "126 بندقية آلية – 258 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 105 طبنجات – 833 فرد محلى الصنع – 3227 طلقة مختلفة الأعيرة – 1465قطعة سلاح أبيض"، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها "2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 24