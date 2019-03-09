منتخب أمريكا للسيدات يقاضى الاتحاد الأمريكى لكرة القدم بدعوى "التمييز"

إنجى مجدى

رفع فريق كرة القدم النسائية الأمريكى، دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم الأمريكى، بدعوى التمييز على أساس النوع فيما يتعلق بالرواتب مع نظرائهم من الرجال.

وبحسب إذاعة "صوت أمريكا"، السبت، انضم جميع الأعضاء الـ 28 فى الفريق الوطنى النسائى إلى دعوى قضائية جماعية، قائلين إنهم تعرضوا "للتمييز المؤسسى بين الجنسى"، لتتزامن الدعوى مع اليوم العالمى للمرأة، وتأتى قبل ثلاثة أشهر فقط من دفاع فريق كرة القدم النسائى عن لقبه فى كأس العالم فى فرنسا.

وتسعى الدعوى القضائية، التى رفعت، الجمعة، أمام محكمة فيدرالية فى لوس أنجلوس، إلى الحصول على أجور ومعاملة متساوية للاعبين فى الفريق الوطنى للرجال، بالإضافة إلى تعويضات. وتشكو من سنوات من التمييز ليس فقط على صعيد الأجور، ولكن أيضا فيما يتعلق بظروف السفر والتدريب والوصول إلى الموظفين الطبيين والترويج للألعاب.

وقالت اليكس مورجان، مساعدة مدرب المنتخب الأمريكى فى بيان "كل واحدة منا فخورة للغاية بارتداء القميص الأمريكى ونحن نأخذ على محمل الجد المسؤولية التى تقع علينا" وأضافت: "نحن نعتقد أن القتال من أجل المساواة بين الجنسين فى الرياضة هو جزء من هذه المسؤولية."