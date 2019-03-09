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مغادرة البعثة المصرية المشاركة فى سباق الهجن بالسعودية الأراضى المصرية

السبت، 09 مارس 2019 06:17 م
مغادرة البعثة المصرية المشاركة فى سباق الهجن بالسعودية الأراضى المصرية الوفد المشارك
سيناء - محمد حسين
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أعلن الإتحاد المصرى للهجن، مساء اليوم فى بيان له مغادرة البعثة المصرية المشاركة فى  سباق الهجن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل فى المملكة العربية السعودية.
 
وقال المستشار عيد حمدان رئيس الإتحاد، أن 17 هجانا مصريا تم اختيارهم وسفرهم برفقتها الهجانة ، وتمت المغادرة عن طريق ميناء نويبع، بجهود مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لرياضات الهجن، مضيفا أن شاحنات أقلت الهجن المشاركة.
 
 
من جانبه، قال سلامة أبوالندا رئيس  لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن، أن البعثة المصرية ستشارك بقوة فى التنافس على المراكز الأولى  بسباق الهجن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل فى المملكة العربية السعودية فى نسخته الثالثة التى انطلقت فعالياته فى الخامس من شهر فبراير الماضى، وينتهى فى الثالث والعشرين من مارس الجارى.
 
 
أضاف أنه مقررا أن تبدأ المشاركة المصرية فى أشواط خصصت للمنافسة مع دول عربية أخرى ابتداء من يوم الاثنين القادم.
 
وأشار ابو الندا، ان المشاركة المصرية، تمت باختيار افضل الهجن فى سن " الحق والناب"، ذات التميز فى السرعة العالية بعد اختبارات شديدة، وهى مملوكة لأصحاب الابل من مختلف المحافظات المصرية.
 
وقال إن المشاركة المصرية فى أهم محفل لرياضات الهجن يؤكد تميز الرياضة المصرية بكل مجالاتها وما تحظى به رياضة الهجن على وجه الخصوص من اهتمام رسمى من قيادات الدولة من تشجيع للنهوض بها على المستوى المحلى والمشاركات الخارجية لتمثل الوطن بشكل مشرف واعداد للحصول على مراكز متقدمة .
 
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