video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محلل يتوقع استمرار صعود البورصة خلال تداولات الأسبوع الجارى

السبت، 09 مارس 2019 08:23 م
محلل يتوقع استمرار صعود البورصة خلال تداولات الأسبوع الجارى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تمكن من التماسك والارتداد أعلى مستوى 14600 نقطة بفعل القوة الشرائية التى دفعته لينهى التعاملات الأسبوعية على ارتفاع عند مستوى 14904 نقطة، وجاء الارتداد مدعوم بارتفاع أحجام التداولات بالإضافة إلى الأداء الإيجابي  للأسهم القيادية، والتى تماسكت جيدا أعلى مستويات الدعم لها وهو أمر إيجابي يفتح الطريق لمواصلة الصعود .
 
 
وتوقعت ميادة أمين، أن يواصل المؤشر الصعود خلال تداولات الأسبوع الجارى، ويتجه التركيز لمتابعة منطقة المقاومة 15000-15100 نقطة، حيث أن تعافي القوه الشرائيه مرهون بنجاح المؤشر في تجاوز تلك المنطقه لأعلى مما يفتح الطريق لإعادة اختبار مستوى 15300 نقطة مرة أخرى.
 
 
 
 
وأكدت مدير قسم التحليل الفنى، أن الرؤية إيجابية على المدى المتوسط، طالما البقاء أعلى مستوى 14000 نقطة، حيث مازلات المستهدفات إلى 15500-16000 نقطة قائمة، وما يشهده المؤشر من تراجعات في الوقت الحالي لا يزال يعد في إطار موجة تصحيح داخل الاتجاه الصاعد.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.. و"القلعة" فى الصدارة

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة المصرية

البورصة

بورصة




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

ليفربول ضد بيرنلي.. إنجاز تاريخى ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بيرنلي.. إنجاز تاريخى ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة