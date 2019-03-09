محلل يتوقع استمرار صعود البورصة خلال تداولات الأسبوع الجارى

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تمكن من التماسك والارتداد أعلى مستوى 14600 نقطة بفعل القوة الشرائية التى دفعته لينهى التعاملات الأسبوعية على ارتفاع عند مستوى 14904 نقطة، وجاء الارتداد مدعوم بارتفاع أحجام التداولات بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، والتى تماسكت جيدا أعلى مستويات الدعم لها وهو أمر إيجابي يفتح الطريق لمواصلة الصعود .

وتوقعت ميادة أمين، أن يواصل المؤشر الصعود خلال تداولات الأسبوع الجارى، ويتجه التركيز لمتابعة منطقة المقاومة 15000-15100 نقطة، حيث أن تعافي القوه الشرائيه مرهون بنجاح المؤشر في تجاوز تلك المنطقه لأعلى مما يفتح الطريق لإعادة اختبار مستوى 15300 نقطة مرة أخرى.

وأكدت مدير قسم التحليل الفنى، أن الرؤية إيجابية على المدى المتوسط، طالما البقاء أعلى مستوى 14000 نقطة، حيث مازلات المستهدفات إلى 15500-16000 نقطة قائمة، وما يشهده المؤشر من تراجعات في الوقت الحالي لا يزال يعد في إطار موجة تصحيح داخل الاتجاه الصاعد.