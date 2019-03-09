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كسر بخط مياه على الطريق السريع بطلخا يتسبب فى انقطاعها عن 3 قرى بالدقهلية

السبت، 09 مارس 2019 11:45 ص
كسر بخط مياه على الطريق السريع بطلخا يتسبب فى انقطاعها عن 3 قرى بالدقهلية خط مياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تسبب كسر فى خط المياه على الطريق السريع بطلخا أمام قرية بطرة، إلى انقطاع المياه عن قرى بساط النصارى وبطره وكتامه، بالدقهلية.
 
 
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى بيان، عن البدء فى إصلاح الكسر، على أن تستغرق عملية الإصلاح 3 ساعات وتنتهى فى الواحده بعد ظهر اليوم.
 
 
وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة توفير مياه الشرب من قبل الشركة للمواطنين فى القرى التى تم قطع المياه عنها خاصه من المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والمخابز، حتى لا تتأثر الحياه اليومية للمواطنين فى هذه القرى.

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