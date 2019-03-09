قروض تنمية المشروعات "فاتحة خير" على رضا المسيرى فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

استمرارا لمسلسل النجاحات للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى يشرف عليها جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، تحت قيادة على جمعة مدير الجهاز بالغربية، ودور الجهاز البارز والفعال فى تمويل المشروعات، ومساعدة أصحاب المشاريع فى إقامة مشاريع جديدة وحققت نجاحات متواصلة، مما دفع العديد من الشباب للسعى والتوجه إلى مقر الجهاز بطنطا، للاستفسار عن طرق تمويل المشاريع، والبدء فى عمل دراسات الجدوى، واستخراج التراخيص من الشباك الواحد داخل مقر الجهاز، والذى يوفر الوقت والجهد فى استخراج الأوراق اللازمة للتراخيص.





ومن هذه النماذج الناجحة مشروع سوبر ماركت بقرية سملا التابعة لمركز قطور، والذى استطاع صاحبه رضا المسيرى أن يحقق نجاحا ويطور نشاطه من محل صغير إلى محل أكبر يعرض فيه منتجات كبيرة بأنواع مختلفة، بعدما حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبدأ رضا المسيرى نشاطه صغيرا بفتح محل بقالة صغير بالقرية، ليكون مصدر دخل لأسرته، واستطاع من خلال الدعم المادى الذى يقدمه جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشاريع بفوائد بسيطة، أن ينمى نشاطه ويتوسع فيه، إلى أن قام بفتح سوبر ماركت كبير.

وقال "المسيرى" لـ"اليوم السابع"، إن فكرة فتح محل بقالة بدأت منذ عدة سنوات باحثا عن مصدر دخل له، يوفر من خلاله احتياجات أسرته واحتياجاته المادية، مشيرا إلى أن مشروعه بدأ صغيرا، بإمكانات بسيطة، بعد ذلك أراد أن يتوسع فى المشروع.

وأشار المسيرى إلى أنه علم بالدعم المادى الذى يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دفعه للتوجه إلى الجهاز متخوفا من أن تكون القروض فى الجهاز بفائدة كبيرة ويخيب ظنه فى الحصول على دعم لمشروعه، وهناك فوجئ بمعاملة حسنة واستقبال جيد، وتسهيل للإجراءات فى الشباك الواحد، ولم يصدق ما شاهده من إنهاء للإجراءات فى أسرع وقت، مما دفعه للحصول على قرض صغير فى البداية حتى يطمئن فى قيمة الفائدة التى يقدمها الجهاز.

وأضاف أنه بدأ التوسع فى مشروعه بالتوسع فى المكان، وقام بإضافة المزيد من المعروضات، وتواصل مع مندوبى الشركات لإحضار البضائع له، لبيعها بالمحل الخاص به.

وتابع أنه قام بسداد أول قرض فى وقت قصير، وحصل على دعم مالى آخر وصل إجماليه 50 ألف جنيه، واستطاع به أن يحقق نجاحا كبيرا لمشروعه، ولم يتوقع أن ينجح مثل هذا النجاح، ووجه الشكر للقائمين على جهاز تنمية المشروعات، لما يقدموه من دعم مادى لأصحاب المشاريع.