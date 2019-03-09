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طقس اليوم دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

السبت، 09 مارس 2019 08:00 ص
طقس اليوم دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة أرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارًا، شديد البرودة ليلاً.
 
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23
شبين الكوم 11 22 
طنطا 11 22
دمنهور 10 21 
الإسكندرية 11 21 
بلطيم 11 21 
مطروح 07 19 
السلوم 08 20 
سيوة 09 24 
بورسعيد 14 20 
دمياط 13 20 
الزقازيق 09 23
الإسماعيلية 08 23
السويس 10 23 
العريش 08 20
رفح 09 20
رأس سدر 11 23
نخل 05 21 
نويبع 14 25
طابا 12 23
كاترين 05 20
الطور 14 23
شرم الشيخ 16 25 
الغردقة 14 24
مرسى علم 16 24 
الفيوم 11 24
بنى سويف 11 24 
المنيا 10 24
أسيوط 08 25 
سوهاج 12 27
قنا 11 29
الأقصر 11 30
أسوان 12 31
أبوسمبل 13 29
الوادي الجديد 13 27
شلاتين 17 27
أبو رماد 16 26 
راس حدربة 17 25
حلايب 18 24 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 34
المدينة 16 29 
الرياض 09 22 
المنامة 16 22 
أبوظبى 16 24
الدوحة 15 23
الكويت 10 23 
دمشق 02 19 
بيروت 11 19
عمان 04 18
القدس 05 17
غزة 09 20
بغداد 09 21
مسقط 19 24
صنعاء 10 23
الخرطوم 18 33
طرابلس 14 22
تونس 10 20
الجزائر 08 16 
الرباط 09 19
نواكشوط 16 29
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى

أنقرة 01 15
إسطنبول 11 17
أسلام آباد 09 22
نيودلهي 13 27
جاكرتا 24 32
بكين 02 13
كوالالمبور 23 34
طوكيو 05 14
أثينا 10 21 
روما 08 18 
باريس 09 14 
مدريد 03 12 
برلين 04 10 
لندن 05 11 
مونتريال 09- 02-
موسكو 01 04
نيويورك 01 04 
واشنطن 02 06

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