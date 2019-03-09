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طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23.. صور

السبت، 09 مارس 2019 06:50 م
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23.. صور طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23
سوهاج محمود مقبول
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احتفلت اليوم كلية الطب جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 23 من كلية الطب البشري بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، والدكتور حسان النعماني وكيل الكلية للدراسات العليا.
 
 
 
وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فى بداية كلمته إن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج المتميزين من أبنائها بكلية الطب، موجهاً رسالة تهنئة لاولياء الأمور الذين كافحوا من أجل الوصول إلى هذا اليوم، كما وجه "رئيس الجامعة" رسالة شكر لاعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأيضاً إدارة الكلية، الذين ساهموا فى تخريج دفعة جديدة من الاطباء المتميزين، معلناً عن تعيين 121 طبيبًا مقيما و12 معيدا من خريجي الدفعه التي يبلغ عددها 195 طالبًا وطالبة.
 
وحث "رئيس الجامعة" الطلاب  في كلمته على ألا ينسوا أن مهنة الطب مهنة إنسانية فى المقام الأول، معرباً عن سعادته بتفوقهم وتميزهم، متمنياً لهم دوام النجاح فى المستقبل.
 
وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة إن هذا يوم الحصاد للجامعة، فهي تقدم العديد من الخدمات للمجتمع، واهم خدمه هي توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل من أطباء ومهندسين، وغير ذلك من التخصصات، وحث الطلاب الخريجين علي استكمال الدراسات العليا وعدم الاكتفاء بالبكالوريوس.
 
وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشري: إن هذا اليوم يعد بداية الرحلة لتحقيق النجاح والتميز، موجهاً شكره لادارة الجامعة علي الدعم اللا محدود في مساندتها للعملية التعليمية داخل الكلية ، وايضاً في تحسين وتطوير الخدمة العلاجية والطبية بالمستشفي الجامعي.
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (1)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (2)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (3)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (4)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (5)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (6)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (7)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (8)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (9)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (10)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (11)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (12)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (13)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (14)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (15)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (16)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (17)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (18)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (19)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (20)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (21)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (22)
 
طب بشرى سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 23 (23)
 

 


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