ضبط 4 أشخاص من المتهمين بالسطو على سيارة أموال هيئة بريد بمركز أبنوب

تمكنت مديرية أمن أسيوط من القبض علي 4 أشخاص من المتهمين بالسطو المسلح علي سيارة تابعة لهيئة البريد المصرية، ومحاولة سرقة مبالغ مالية كانت بالسيارة بدائرة مركز أبنوب، إلا أن المحاولات باءت بالفشل بعد مطاردة سيارة الشرطة لهم.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد أمر بتشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، والعميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية، وضم كل من، المقدم أحمد سليم رئيس فرع البحث والمقدم نور عمر والرائد عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، والنقيب عبدالحميد عبد الناصر، والنقيب محمود النادي، والنقيب محمود مرسي، والنقيب محمد زكريا، والنقيب عمر عبد الخالق معاونى المباحث بمركز أبنوب، وتمكن فريق البحث من خلال السير في خطة البحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، أن وراء ارتكاب الواقعة مجموعة من الأشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، وخططوا للسطو علي سيارة تابعة لهيئة البريد المصرية والاستيلاء علي الاموال التي بها أثناء نقلها أموالا من مكتب البريد الرئيسي بمدينة أسيوط إلي فرع مركز أبنوب، وتمكن فريق البحث من القبض علي كل من، "م. ص"، و"م. ع"، و"م. ص. ت" سائق سيارة المتهمين، و"ع. م. ع" ووجهت لهم اتهامات المشاركة والتخطيط، وجارى ضبط آخرين من محافظة القاهرة من المنفذين لعملية السطو وملاحقتهم بعد ثبوت تورطهم في الواقعة، واعتراف المتهمون عليهم.

وكانت النيابة العامة بمركز أبنوب برئاسة المستشار احمد فتحي مدير النيابة قد استمعت الى "محمد س م" سائق "سيارة الأموال التابعة لهيئة البريد المصرى الذى تعرض للسطو المسلح ومحاولة الاستيلاء على سيارة نقل الأموال ومحتوياتها، وذلك أثناء نقلها أموالا خاصة بمكاتب البريد والأفرع بالمراكز من الفرع الرئيسى بمدينة أسيوط الى فرع مركز أبنوب.

وقال السائق فى أقواله، بقيام أشخاص يستقلون سيارة ملاكي بقطع الطريق عليه ومحاولة استيقافه، والسطو المسلح على السيارة، عند منطقة كوبري الحمام بدائرة مركز ابنوب، والتعدى عليه بظهر مسدس كان بحوزتهم وضربه على مؤخرة رأسه، اعتقادا منهم بعدم وجود سيارة شرطة تتبعه بسبب تأخرها بسبب الزحام المعتاد صباحا أثناء توجه الموظفين إلى أماكن العمل.

وأضاف سائق السيارة، أنه كانت هناك سيارة شرطة كقوة تأمين تتبعه، ولكن بسبب زحام الطريق تأخرت بعض الشىء، إلا أن الضابط المسئول عن التأمين والقوة المرافقة له تمكنوا من الوصول قبل تنفيذ المتهمين مهمتهم ففروا على الفور، وقامت القوات بملاحقة المتهمين الا انهم فروا فى طرق فرعية فى الزراعات، وأضاف بأن المبلغ الذى كان بحوزته 170 الف جنيه هو ما تبقى من 300 الف جنيه كان قد استلمها صباح يوم الواقعة، وبدأ توزيعها على المكاتب الفرعية .