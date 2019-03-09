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السبت، 09 مارس 2019 11:34 ص
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ضبط 1034 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى حملة أمنية بالبحيرة

السبت، 09 مارس 2019 11:33 ص
ضبط 1034 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى حملة أمنية بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

 

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1034 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس منهم هارب من حكم مؤبد جنايات مركز حوش عيسى.

 

وتحرير 619 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

 


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