ضبط موظفين ببلقاس لتمكينهما عدد من المواطنين بالتعدى على الأراضى بالبناء

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط اثنين من موظفى المحليات بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لقيامهما بتمكين أشخاص بالتعدى بالبناء على أراضى زراعية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كلٍ من فكرى ف. أ، فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس.، ياسين ا. م، فنى شئون هندسية بذات المجلس، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس.

باستغلال موقعهما الوظيفى فى الفترة من عام 2013 / 2014 أثناء عملهما بالوحدة المحلية بقرية الشوامى ببلقاس والتواطؤ مع كلٍ من محمد ع. ع، سائق . فرغلى ع. ا مزارع، والشحات م. ع عامل، مقيمون بدائرة المركز .

وقام المذكوران بتمكينهما من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة والتعدى على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، مما أى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس لفحص العقارات وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان ا. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع، وجارى عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.