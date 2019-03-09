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صور.. فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة بجنوب الصعيد

السبت، 09 مارس 2019 03:53 م
صور.. فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة بجنوب الصعيد فوز برلمان طلائع المديرية بالمركز الأول على محافظات جنوب الصعيد بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن فوز برلمان طلائع المديرية بالمركز الأول على محافظات جنوب الصعيد، وذلك بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة، والتى أقيمت بالمدينة الشبابية برأس البر بدمياط فى الفترة من 7/3/2019 وحتى 19/3/2019، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتم تنظيم المسابقة برعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة والقيادة، تحت إشراف فتحى محمد خير مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وبحضور راندا البيطار مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزاره، وفريق العمل المرافق معها من الوزارة، وبحضور مسئول ومنسق برلمان الطلائع بالمديرية، وبحضور الدكتور علوم حميده والدكتور رأفت صبحى الخبراء البرلمانيون بمجلس النواب كأعضاء لجنة تحكيم، وجاءت نتيجة المسابقة بفوز محافظة الأقصر بالمركز الأول على جنوب الصعيد، وفوز محافظة شمال سيناء بالمركز الأول على مدن القناه.

فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة بجنوب الصعيد (1)
فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة
 
فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة بجنوب الصعيد (2)
فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة
 
فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة بجنوب الصعيد (3)
فوز برلمان طلائع الشباب بالأقصر بمسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة 

 


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