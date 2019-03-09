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صور.. شباب وفتيات يوفرون اللحوم والأسماك والملابس بسعر التكلفة بكفر الشيخ

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
صور.. شباب وفتيات يوفرون اللحوم والأسماك والملابس بسعر التكلفة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت المشاركة المجتمعية فى مدارس محافظة كفر الشيخ وبالمدن، وكل من الشباب والفتيات يفهمون المشاركة المجتمعية من وجهة نظرهم، فمنهم من يعتبرها تقديم ملابس مجانية للطلاب الفقراء والمحتاجين وأسرهم، فيقدمون الآلاف من قطع الملابس للطلاب مجانا، ومنهم من يفهم أنها توفير السلع الغذائية والملابس للأهالى بسعر التكلفة، ويجذبون المحال والمصانع للمشاركة، وفى مدينة كفر الشيخ سعى عدد من الفتيات والشباب للمشاركة فى معرض لمدة يوم واحد تم خلاله توفير اللحوم وأسماك مزرعة عليون، والملابس، وهدايا لعيد الأم بسعر التكلفة.

 توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (1)

قالت ساندى فؤاد، من فتيات مدينة كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إنها تلقت دعوة لإقامة معرض وتسوق لمدة يوم واحد، فشاركت بملابس تبيعها بسعر الجملة للأهالى والمترددين على المعرض بسعر التكلفة، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة راضية بالقليل، مشيرة إلى أنها لم تتجه للوظيفة الحكومية، وفضلت شراء الملابس وبيعها مرتضية بالمكسب القليل، وفى حالة مشاركتها فى معرض للتسوق "أون داى" تبيع الملابس دون مكسب.

 توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (3)

وأضافت أسما قنديل، صاحبة محل بيع للملابس، أنها عندما علمت بإقامة معرض للتسوق لمدة يوم تركت محلها، وفضلت نقل عدد من الملابس لبيعها بسعر الجملة، وبرغم وجود الفرق المادى بين بيع الملابس فى المحل والمعرض إلا أنها لم تقارن بينهما لأنها ترغب فى المشاركة المجتمعية بعرض الملابس دون مكسب تسهيلاً على ربات الأسر لتوفير ملابس وهدايا عيد الأم بسعر التكلفة فقط.

 توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (8)

وأكد محمود سعد محمد، جزار، توفير اللحوم بالمعرض بسعر يتراوح ما بين 80 جنيها، أقل من سعر السوق، للحد من الغلاء، وجشع عدد من الجزارين، مشيراً إلى أن المعرض شهد إقبالاً من المواطنين.

 توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (11)

وأضاف مصطفى محمود عمر، من أهالى كفر الشيخ، أنه تم توفير أسماك مزرعة غليون السمكية، وطرح العديد من الأنواع البورى الممتاز بـ23 جنيها، والبورى بـ40 جنيها، والجمبرى بـ230 جنيها وغيرها من الأنواع بأسعار مخفضة.

 توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (15)

وقالت بيداء الحبشى، من أهالى كفر الشيخ، تعودت على المشاركة مع فريق العمل تنظيم المعرض التسويقى لمدة يوم واحد لتوفير كل السلع الغذائية من لحوم وأسماك، وغيرها، إضافة للملابس المتعددة والعطور وأدوات المكياج، وكل احتياجات الأسرة بسعر التكلفة، لمساعدة الأسر على شراء السلع والملابس، مؤكدة أن فريق العمل المكون من "آية علاء المغازى، منى الدسوقى عمر، وأميرة سعد الجديلى، وبيداء الحبش"، مصممون على المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المعرض التسويقى لمدة يوم، رافعين شعار "نرضى بالقليل وتخفيف أعباء المواطنين مقصدنا".

 
توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (18)
 

 

توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (23)
 

 

توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (24)
 

 

توفير الاسماك واللحوم والملابس وهدايا عيد الام بسعر التكلفة بكفر الشيخ (26)
 

 


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