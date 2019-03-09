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صور.. رفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
صور.. رفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم رفع كفاءة محيط استاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال التطوير بشوارع العاصمة ضمن استعدادات القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 
 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه فى إطار ذلك تم البدء فى أعمال رفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة وأعمال نظافة ودهان للأسوار المؤدية إلى مداخل الاستاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 
 
وأشار صابر، إلى أنه عقد اجتماع مع مسئولى شركات المرافق بالمنطقة الشرقية، الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والغاز الطبيعى والمرور، ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر، وذلك لحل أية مشكلات خاصة بالمرافق بالمناطق المحيطة باستاد القاهرة والدفاع الجوى وطريق صلاح سالم، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.
 
 
جهود محافظة القاهرة لتطوير محيط استاد القاهرة (1)
 

جهود محافظة القاهرة لتطوير محيط استاد القاهرة (2)
 

جهود محافظة القاهرة لتطوير محيط استاد القاهرة (3)
 

جهود محافظة القاهرة لتطوير محيط استاد القاهرة (4)
 

جهود محافظة القاهرة لتطوير محيط استاد القاهرة (5)
 

جهود محافظة القاهرة لتطوير محيط استاد القاهرة (6)
 

جهود محافظة القاهرة لتطوير محيط استاد القاهرة (7)
 

 


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