صور.. تموين الأقصر تحرر محاضر لمخابز مخالفة بأرمنت والمريس

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، جولة مرور مفاجئة على عدد من المخابز البلدية فى منطقتى أرمنت والمريس غرب الأقصر، برفقة مدير الرقابة التموينية أحمد الطاهر، وذلك للتأكد من جودة الخبز وعدم التلاعب به.

وقال وكيل تموين الأقصر – فى بيان – إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخابز المخالفة، وتم التوجيه بفرض عقوبات رادعة على المخالفين منعا لتكرار تلك المخالفات.



وكيل تموين الأقصر يحرر محاضر لمخابز مخالفة (1)



وكيل تموين الأقصر يحرر محاضر لمخابز مخالفة (2)



وكيل تموين الأقصر يحرر محاضر لمخابز مخالفة (3)



وكيل تموين الأقصر يحرر محاضر لمخابز مخالفة (4)



وكيل تموين الأقصر يحرر محاضر لمخابز مخالفة (5)